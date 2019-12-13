Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин прокомментировал поражение команды в полуфинальном матче против сборной Нидерландов.

Одной из причин поражения Мартин считает уверенную игру голландок в нападении, чего нельзя сказать об игре сборной России в защите. По словам главного тренера, россиянки не смогли своей игрой в защите оказать давления на атаку противника из-за чего возникли определённые трудности. Мартин добавил, что у команды плохо получались быстрые переходы из обороны в атаку.

«Мы не смогли оказать давление на них нашей защитой, как это было в прошлых матчах на турнире. Когда нет хорошей защиты, очень трудно быстро переходить в нападение и убегать в отрывы, потому что приходится вытаскивать мяч из ворот, а на это уходит время», — цитирует Мартина ТАСС.

Несмотря на то, что команде не удалось выиграть турнир, перед сборной стоит задача завоевать бронзовые медали мундиаля. Главное — забыть о поражении и готовиться к следующей игре.

Накануне в полуфинальном матче чемпионата мира по гандболу среди женщин сборная России проиграла сборной Нидерландов со счётом 32:33. В матче за третье место россиянки встретятся с проигравшей командой пары «Норвегия»-«Испания».