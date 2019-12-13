Российская биатлонистка Светлана Миронова завоевала бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьей в спринтерской гонке.

Победу в гонке одержала итальянка Доротея Вирер, она промахнулась один раз. Второе место у представительницы сборной Норвегии Ингрид Тандревольд, которая прошла гонку без промахов и отстала от Вирер всего на 5,9 секунды.

Миронова проиграла лидеру 18,3 секунды, промахнувшись один раз на стрельбе из положения стоя. В двадцатку сильнейших попала также Кристина Резцова, она промахнулась один раз и проиграла на дистанции 58 секунд. Екатерина Юрлова-Перхт стала 26-й, проиграв более минуты лидеру гонки.

Тамара Воронина заняла 60-е место, Лариса Куклина не смогла квалифицироваться в гонку преследования, она финишировала с 69-м результатом, допустив три промаха на лежке и один на стойке.