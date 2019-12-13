Российская фигуристка Екатерина Юрлова-Перхт объяснила неудачное выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

В эфире телеканала Матч-ТВ Юрлова заявила, что не справилась с ветром на стрельбе стоя. «Постоянно дергал, невозможно было прицелиться, был порывистый. К сожалению, не справилась я с ним, обидно», — сказала биатлонистка.

По словам спортсменки, лыжи в спринтерской гонке работали хорошо, сам Хохфильцен Юрловой-Перхт нравится. «Рада, что потихоньку прихожу к своим кондициям, когда могу составлять конкуренцию уже лучшим бегунам», — сказала Юрлова.

Напомним, Екатерина Юрлова-Перхт заняла 26-е место в спринтерской гонке в Хохфильцене, допустив два промаха на втором рубеже и проиграв лидеру более одной минуты и восьми секунд.