Игрок «Манчестер Сити» Габриэл Жезус стал лучшим игроком прошедшей игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В матче последнего группового этапа Лиги чемпионов бразильский нападающий «горожан» оформил хет-трик в ворота загребского «Динамо» и отдал голевую передачу, чем укрепил лидирующую позицию клуба в группе.

Вместе с Жезусом на звание лучшего игрока недели в ЛЧ были номинированы: нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик, оформивший хет-трик в матче с «Генком», форвард ПСЖ — Неймар, и Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико».

Жеребьёвка стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 16 декабря. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, будут посеяны в разные корзины. Первые матчи плей-офф пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля, ответные состоятся 10, 11, 17 и 18 марта следующего года.