Немецкий футбольный тренер, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп продлил контракт с клубом до 2024 года.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Ливерпуля«. Предыдущий контракт Клоппа заканчивался после сезона-2020/21.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. На втором месте идет «Лестер», преимущество «Ливерпуля» составляет 8 очков.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года, до этого он долгое время тренировал дортмундскую «Боруссию». Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, а также выиграл Суперкубок УЕФА. В АПЛ команда Клоппа смогла занять второе место, это также случилось в прошлом сезоне: команда набрала 97 очков и всего лишь на один балл отстала от чемпиона Англии — «Манчестер Сити».