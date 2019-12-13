В австрийском Хохфильцене на этапе Кубка мира по биатлону стартовала мужская спринтерская гонка.

Прямую трансляцию мужского спринта можно посмотреть здесь.

В первую стартовую группу попали три биатлониста сборной России. Под 9-м номером на дистанцию уйдет Эдуард Латыпов, 15-м будет стартовать Евгений Гараничев, 20-м — Александр Логинов, лидер нацилнальной команды.

Матвею Елисееву достался номер 37, Никите Поршневу — 48. Последним в гонку уйдет Дмитрий Малышко — он значится в старт-листе под номером 87. Во второй части гонки будет стартовать и семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад, он заявился под номером 78.

В женском спринте в Хохфильцене одна из россиянок сумела завоевать медаль: с одним промахом на третьей строчке разместилась Светлана Миронова.