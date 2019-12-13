Хоккейный клуб «Динамо-Рига» расторг контракт с голкипером Максимом Третьяком, сообщает официальный «твиттер» клуба.

В сезоне 2019/20 чемпионата Континентальной хоккейной лиги внук легендарного Владислава Третьяка сыграл за рижан в четырёх матчах, отразил 88,5 процентов бросков. Показатель надёжности 23-летнего голкипера составляет 2,75. До подписания контракта выступал за «Адмирал» и ЦСКА, однако сыграть за армейцев в КХЛ Третьяку так и не удалось.

В 2012 году Третьяк в составе юношеской сборной России завоевал серебряные медали Зимних юношеских Олимпийских игр.

В нынешнем розыгрыше КХЛ «Динамо-Рига» занимает предпоследнее место в Западной конференции, выиграв лишь 12 матчей из 37. Следующий матч рижане проведут у себя дома против московского ЦСКА.