Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о штрафных санкциях в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера, которым тот был подвергнут за скандальные высказывания о главе департамента судейства Александре Егорове.

По словам Хачатурянца, решение комитета по этике полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Он отметил, что деньги будут направлены на гранты и поддержку перспективных арбитров.

«Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь», — добавил Хачатурянц, слова которого приводит Sport24.

Напомним, Гинер получил отстранение от футбольной деятельности на 3 месяца за жесткую критику в адрес главы департамента судейства РФС Александра Егорова. Помимо дисквалификации Евгений Гинер получил штраф размером в 1 миллион рублей. Сообщается, что президент ЦСКА был на заседании комитета, однако покинул его, не дождавшись оглашения решения.

Ранее Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем в интервью, а также потребовал его отставки в грубой форме.