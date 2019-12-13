Создатель канала «Дневник хача» и автор шоу «Каменные лица» Амиран Сардаров отреагировал на слова главы UFC Даны Уайта, который захотел провести турнир по пощечинам, увидев его турнир.

«Дэйна еще не видел Папу и Руки Базуки. Вообще охренеет», – написал Сардаров в своем Instagram.

Ранее Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам «Каменные лица», которые прошел в Москве и был показан на канале Сардарова «Дневник хача».

Напомним, ранее фермер из Сибири Василий Камоцкий побеждал в нескольких соревнованиях по пощечинам, в частности, в Красноярске.

В своем «Инстаграме» Уайт выложил видеоролик с участием чемпиона по прозвищу «Пельмень» Василия Камоцкого. На турнире «Каменные лица» его соперником был Кирилл Терешин по прозвищу «Руки-Базуки», Камоцкий одержал победу нокаутом в первом раунде.