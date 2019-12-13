Во втором полуфинальном матче женского чемпионата мира по гандболу сборная Испании переиграла команду Норвегии со счётом 28:22.

Таким образом, Испанцы в борьбе за чемпионство сразятся со сборной Нидерландов, а норвежки поборются за бронзу в схватке с Россией.

Напомним, сборная России в первой полуфинальной встрече уступила сборной команде Нидерландов с минимальным счётом 32:33. Это поражение стало первым для россиянок на этом чемпионате мира: до матча с голландками победная серия российской сборной насчитывала восемь матчей.

Финальный матч женского ЧМ по гандболу пройдёт 15 декабря, в тот же день решится судьба и бронзовых медалей чемпионата. Победитель турнира получит прямую путёвку на Олимпийские игры, которые пройдут в 2020 году в Токио.