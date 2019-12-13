Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и представитель США Дэвид Бранч провели церемонию взвешивания перед турниром RCC 7.

Американец оказался на 600 грамм легче соперника. Весы под 35-летним россиянином показали 84,85 килограмм, вес Бранча — 84,25. Отметим, на том же турнире примет участие Иван Штырков, его вес составил 84,85 килограмм. Штырков проведет следующий бой в промежуточной категории против Ясубея Эномото, который показал такой же вес.

Ранее стало известно, что бой между Александром Шлеменко и американцем Луисом Тэйлором отменился из-за повреждения соперника Александра.

Напомним, в предыдущем поединке Шлеменко потерпел поражение от Криса Ханикатта. Бой состоялся во Владивостоке на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума. Победа американского бойца была определена единогласным решением судей.