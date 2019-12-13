Тренерский штаб сборной России по хоккею перед вторым матчем Кубка Первого канала внёс изменения в сочетания звеньев. Об этом стало известно на открытой тренировке сборной.

Изменились не только сочетания игроков, есть изменения и самого состава: на сегодняшней тренировке не присутствовали: Никита Сошников, Александр Барабанов и Дамир Жафяров, но появился в составе Владимир Ткачёв (СКА), который в матче со шведами участия не принимал.

Тренировка прошла в том же ключе, нарабатываемые сочетания отличались друг от друга разными цветовыми гаммами экипировки.

Вратари: Сорокин, Самонов, Билялов

Белые: Нестеров, Войнов, Григоренко, Шипачев, Капризов;

Синие: Рафиков, Ожиганов, Кузьменко, Семенов, Бурдасов;

Красные: Миронов, Марченко, Ткачев(СКА), Ткачев(Ак Барс), Якимов;

Оранжевые: Лямкин, Дронов, Слепышев, Карнаухов, Кетов.

Напомним, первый матч Кубка Первого канала сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4. 14 декабря россияне вновь выйдут на лёд, но в этот раз против не менее грозных чехов, которые в овертайме расправились с финами (4:3 ОТ).