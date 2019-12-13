Президент СБР Владимир Драчев похвалил российскую биатлонистку Светлану Миронову за завоеванную бронзу в спринте на этапе КМ в Хохфильцене.

Драчев поблагодарил всю команду и поздравил всех поклонников биатлона, отдельно отметив Светлану Миронову, которая заняла третье место на подиуме.

«Молодец, Светлана Миронова! Это наш ответ WADA. Россия – вперед! Знай наших!» – написал глава СБР в своем Instagram.

Миронова завоевала бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьей в спринтерской гонке. Отметим, россиянка проиграла лидеру 18,3 секунды, промахнувшись один раз на стрельбе из положения стоя.

После гонки Миронова рассказала, что она выходит на старт бороться с собой, а не с соперниками. Если спортсменке удается справиться с собой, то все бывает хорошо.