Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Фергюсон заявил, что в данный момент он настроен только на чемпионство. Американец также сравнил себя с ингридиентом, которого не достает «мерзкому напитку». Именно так боец назвал Хабиба Нурмагомедова.

«Жалкие казуалы могут продолжать говорить про самбо, но хардкор-фанаты знают, как на самом деле обстоят дела», – написал Фергюсон в своем Instagram.

Напомним, чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что оба спортсмена уже подписали контракты на бой.

По мнению Фергюсона, Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой американец воспользуется.

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.