Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась мнением о решении WADA отстранить Россию от международных соревнований.

По словам Куклиной, биатлонистки расстроены, потому что они ни в чем не виноваты, но страдают они, и только поэтому есть такая атмосфера. Однако россиянка отметила, что она и ее коллеги не планируют опускать руки, потому что знают, что ни перед кем и ни в чем не виноваты. Куклина добавила, что является гражданкой РФ, а для этого не обязательно всегда носить экипировку сборной, сила заключается не в этом. Спортсмены, по мнению Куклиной, могут все показывать и в нейтральном статусе.

«Я просто хочу, чтобы нас, спортсменов, поняли и отнеслись с уважением. К тем, кто выступает сейчас. Я совершенно не понимаю, почему к нам все эти претензии!» — сказала российская биатлонистка, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, исполнительный комитет WADA выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течение четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях. «Чистые» спортсмены из России не смогут выступать под символикой Российской Федерации.