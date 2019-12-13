Российский боец UFC Петр Ян поделился ожиданиями от поединка против Юрайи Фэйбера и выразил надежду на скорый бой за титул.

По словам Яна, он надеется, что это будет один из претендентских боев. Россиянин заявил, что его поединки говорят сами за себя, и он полагает, что в скором времени проведет бой за пояс.

«Пусть Сехудо полирует пояса, потому что я иду за ними. Это будет огромнейшее событие для России, для спорта и для меня в частности», — сказал Ян слова, которого приводит RT.

Российский боец добавил, что Фэйбер — крепкий боец, которого Ян не недооценивает, но понимаю, что лучше него как боец. Ян думает, что ему будет сложно его нокаутировать, так как у него два подбородка, но россиянин пообещал, что постарается.

Напомним, бой Ян — Фэйбер состоится 14 декабря на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе.

Ранее Юрайя Фэйбер поделился ожиданиями от поединка против россиянина Петра Яна в рамках турнира UFC 245.