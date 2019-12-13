Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьим в спринтерской гонке.

Победу в гонке одержала норвежец Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 25 минут и семь секунд и совершивший один промах. Второе место у представителя сборной Франции Симона Дестье, который также промахнулся один раз. Четвертую строчку занял соотечественник Логинова, Матвей Елисеев.

Логинов проиграл лидеру 14,6 секунд, Елисеев отстал от Бе на 20,6 секунд.

Ранее российская биатлонистка Светлана Миронова завоевала бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьей в спринтерской гонке. Победу в гонке одержала итальянка Доротея Вирер, она промахнулась один раз.