Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка против Тони Фергюсона.

По словам Хабиба, он всегда оценивает свои шансы оцениваю выше, чем шансы соперников. Боец отметил, что он не может подходить к бою неуверенным. Нурмагомедов считает, что он намного лучше Тони Фергюсона в борьбе и намного лучше в плане физики, а также он крепче него и еще не проигрывал.

Российский боец добавил, что, в отличие от Фергюсона, он пока не падал на канвас, а у Тони семь нокдаунов в UFC. «Бить я умею, а его буду особенно сильно бить», заявил Хабиб, слова которого приводит Blood and Sweet.

Напомним, чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что оба спортсмена уже подписали контракты на бой.

По мнению Фергюсона, Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой американец воспользуется.

На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.