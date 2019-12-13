Голкипер Илья Сорокин сыграет в воротах национальной команды России в матче Кубка Первого канала против сборной Чехии.

Об этом объявил главный тренер россиян Алексей Кудашов.

В первой встрече турнира против сборной Швеции ворота россиян защищал голкипер Александр Самонов, которого заменили на Илью Сорокина после трех пропущенных голов.

Отметим, тренерский штаб сборной России по хоккею перед вторым матчем Кубка Первого канала внёс изменения в сочетания звеньев. Об этом стало известно на открытой тренировке сборной. Изменились не только сочетания игроков, есть изменения и самого состава.

Напомним, первый матч Кубка Первого канала сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4. 14 декабря россияне вновь выйдут на лёд, но в этот раз против не менее грозных чехов, которые в овертайме расправились с финами (4:3 ОТ).