Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о желании подраться с Конором Макгрегором.

По словам Шлеменко, что он спустился бы в категорию до 77 килограмм, но все зависит от предложения и его условий, которые должны быть выгодными. Россиянин отметил, что скинул бы вес, чтобы подраться с Конором Макгрегором.

«Или с Колби Ковингтоном и Камару Усманом. Надо смотреть. У меня пока нет каких-то принципиальных противостояний. И именно в UFC есть много ребят, с кем я хотел бы подраться в категории до 84 килограмм», — сказал Шлеменко, слова которого приводит Sport24.

Ранее Шлеменко и представитель США Дэвид Бранч провели церемонию взвешивания перед турниром RCC 7. Американец оказался на 600 грамм легче соперника. Весы под 35-летним россиянином показали 84,85 килограмм, вес Бранча — 84,25.