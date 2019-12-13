УЕФА на своем официальном сайте опубликовал символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов, в которую попали футболисты, набравшие наибольшее число очков в Fantasy Football от PlayStation.

Голкипер — костариканец Кейлор Навас из «ПСЖ», у которого 34 очка, в защите — марокканец Ашраф Хакими из «Боруссии» (47 очков), аргентинец Николас Тальяфико из «Аякса» (43 очка), испанец Хуан Бернат из «ПСЖ» (41 очко).

В полузащите — египтянин Мохамед Салах из «Ливерпуля» (40 очков), марокканец Хаким Зиеш из «Аякса» (44 очка), кореец Сон Хын Мин из «Тоттенхэма» (44 очка), англичанин Рахим Стерлинг из «Манчестер Сити» (46 очков).

В нападении — француз — Килиан Мбаппе из «ПСЖ» (39 очков), поляк Роберт Левандовски из «Баварии» (53 очка) и норвежец Эрлинг Холанд из «Зальцбурга» (44 очка).