Футбольный блогер и основатель любительского футбольного клуба «ФК КФ» Никита Ковальчук назначен ассистентом главного тренера молодежной команды «Сочи».

Об этом сообщается в Instagram сочинского клуба. По информации пресс-службы, Ковальчук заключил соглашение с молодежной командой как минимум до конца нынешнего сезона. Отмечается, что об обязанностях блогера, о его работе в тренерском штабе Михаила Пилипко и об особенностях подготовки матчей молодежки можно будет наблюдать в выпусках «Картавого футбола» на YouTube.

Сам Ковальчук рассказал, что в своей команде он переходит на пост президента, а главным тренером станет Иван Шульга, который начинал в «ФК КФ» футболистом, а в последнее время был ассистентом блогера.

В данный момент «Сочи-м» идет на 11-м месте в турнирной таблице молодежного первенства России с 23 очками после 19 встреч.