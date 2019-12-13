Менеджер российского бойца UFC в тяжелом весе Александра Волкова Иван Банников рассказал, что Фрэнсис Нганну отказался драться с его клиентом.

«Нганну струсил. Мы просили у UFC его, и он об этом знал. Мы теперь будем просить Льюиса», – сказал Банников, слова которого приводит ТАСС.

Нганну ранее обратился к Волкову и предложил подраться на турнире, главным боем которого станет встреча Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Последним поединком Волкова был бой против Грега Харди. Благодаря единогласному решению судей победу одержал российский боец, не появлявшийся на ринге больше года. Последним боем 33-летнего Нганну был поединок против Жуниора Дус Сантуса, который должен был подраться с Волковым в Москве, но снялся с турнира. Нганну победил техническим нокаутом в первом раунде, забив соперника руками.