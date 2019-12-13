Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась впечатлениями от победы в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

По словам Вирер, она хорошо себя чувствует, но не всегда это является гарантом победы. Она отметила, что на первом этапе не знаешь, в какой форме находятся соперницы, поэтому каждая гонка — это небольшое открытие, но ко второму этапу можно понять, кто как готов.

«Вы видите, что не только в моей команде есть два потенциальных лидера, но также сборные Норвегии и Франции подготовили сильный состав. Сильны спортсменки из Швеции и Швейцарии. И россиянки подпирают», — сказала Вирер, слова которой приводит «Матч ТВ».

Напомним, победу в спринтерской гонке одержала итальянка Доротея Вирер, она промахнулась один раз. Второе место у представительницы сборной Норвегии Ингрид Тандревольд, которая прошла гонку без промахов и отстала от Вирер всего на 5,9 секунды.