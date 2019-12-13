В полуфинальном матче товарищеского турнира Diriyah Cup в Саудовской Аравии россиянин Даниил Медведев одержал победу в двух сетах над бельгийцем Давидом Гоффеном.

Счет по сетам — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась один час и семь минут. В параллельном матче итальянец Фабио Фоньини в двух сетах обыграл француза Гаэля Монфиса. В финале Медведев встретится с Фоньини, матч пройдет 14 декабря, ориентировочное начало встречи — приблизительно в 18:00 по московскому времени.

Напомним, в четвертьфинале турнира Даниил Медведев оказался сильнее немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа. Матч продлился всего 55 минут и завершился в двух сетах — 6:3, 6:1 в пользу Медведева. Бельгиец Давид Гоффен оказался сильнее, чем представитель Франции Люка Пуй.