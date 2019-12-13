В Мюнхене в рамках 13-го тура Евролиги начался матч между местной «Баварией» и петербургским «Зенитом».

Встреча, которая проходит на арене «Ауди Дом», стартовала в 22:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

В данный момент команда Джоана Плазы располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Евролиги, выиграв только три встречи и потерпев поражения в девяти матчах. Немецкий коллектив занимает 16-ю строчку в таблице, одержав четыре победы и потерпев восемь поражений.

В предыдущем матче «Зенит» дома проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 101:108 (18:33, 26:22, 34:22, 23:31). В рамках Евролиги сине-бело-голубые дома обыграли французский «Вийербан» со счетом 75:70 (17:15, 13:21, 23:13, 22:21).

Следующий матч петербуржцы проведут 17 декабря на домашней площадке против «Маккаби» из Тель-Авива.