Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о будущем чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.
По словам Уайта, во время реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса в зал вошел Хабиб, и приветствие публики было сумасшедшим. Президент UFC назвал россиянина королем этого мира и авторитетом.
Уайт отметил, что Хабиб, победив Макгрегора, провел целый тур по странам мусульманского мира, где Нурмагомедову давали машины и деньги. «Хабиб безумно богат», подчеркнул Уайт.
Уайт считает, что Хабиб может решить завершить бойцовскую карьеру, потому что это часть спорта.
«Я миллион раз повторял, что не беспокоюсь о подобных вещах. Когда настанет время человеку уйти, он уйдет и будет счастлив и доволен теми боями, что уже прошли», — сказал президент промоушена, слова которого приводит Allboxing.ru.
Напомним, чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что оба спортсмена уже подписали контракты на бой.
По мнению Фергюсона, Нурмагомедов обязательно будет нервничать во время поединка и допустит ошибку, которой американец воспользуется.
На сегодняшний день 31-летний Нурмагомедов провёл 28 боёв в MMA, не потерпев ни одного поражения, Фергюсон в 28 встречах одержал 25 побед.
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