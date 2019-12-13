Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о будущем чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова.

По словам Уайта, во время реванша Энтони Джошуа и Энди Руиса в зал вошел Хабиб, и приветствие публики было сумасшедшим. Президент UFC назвал россиянина королем этого мира и авторитетом.

Уайт отметил, что Хабиб, победив Макгрегора, провел целый тур по странам мусульманского мира, где Нурмагомедову давали машины и деньги. «Хабиб безумно богат», подчеркнул Уайт.

Уайт считает, что Хабиб может решить завершить бойцовскую карьеру, потому что это часть спорта.

«Я миллион раз повторял, что не беспокоюсь о подобных вещах. Когда настанет время человеку уйти, он уйдет и будет счастлив и доволен теми боями, что уже прошли», — сказал президент промоушена, слова которого приводит Allboxing.ru.

Напомним, чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Известно, что оба спортсмена уже подписали контракты на бой.