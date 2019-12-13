Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением об оскорбительных кричалках фанатов с трибун.

По словам Акинфеева, абстрагироваться от кричалок у него получается без проблем. Вратарь отметил, что он слышал кричалки о себе на стадионе «Олд Траффорд», но самые сумасшедшие фанаты в этом плане — на стадионе «Порту», так как около 40 процентов арены там ругается на русском языке.

Акинфеев добавил, что не обращает внимания на оскорбления.

«Глупо обращать внимание на того или иного дурака. Я Игорь Акинфеев, и мне все равно, кто и что орет», — сказал голкипер, слова которого приводит Rbworld.org.

Ранее сообщалось, что Акинфеев может вернуться в состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года.

Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира. Голкипер выступал за команду с 2003 по 2018 год, в составе сборной он стал обладателем бронзовых наград чемпионата Европы 2008 года, а также дошел со сборной до четвертьфинала мирового первенства 2018 года в России.