Российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

«Я никуда не ухожу, но я не участвую на чемпионате России. Хочу прояснить, что без отбора не претендую на ЧЕ и ЧМ, потому что я всегда отбиралась по спортивному принципу. Я буду участвовать в шоу, буду тренироваться. Думаю, это даже хорошо, потому что я буду искать себя, учить новые элементы. Я лично очень благодарна своим тренерам, федерации фигурного катания, всем болельщикам. Ухожу, потому что у меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы вернулось это чувство», — сказала Загитова в эфире программы «Время» на «Первом канале».

Ранее сообщалось, что Загитова получила травму бедра, из-за которой олимпийская чемпионка не смогла принять участие в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине. Финал Гран-при состоялся в Турине, Загитова заняла последнее, шестое место.

Напомним, Алина Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряной призеркой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером ЧЕ-2019. Кроме того, Загитова победила в Финале Гран-при 2017 года и заняла второе место в 2018 году. Также фигуристка является чемпионкой мира 2017 года среди юниорок и чемпионкой России 2018 года.