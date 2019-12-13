Российский вратарь Максим Третьяк вернется в московский ЦСКА после ухода из рижского «Динамо».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, 23-летний голкипер в ближайшее время подпишет соглашение с армейцами и будет выступать за фарм-клуб команды в Высшей хоккейной лиге – «Звезду».

Ранее стало известно, что рижское «Динамо» расторгло контракт с голкипером Максимом Третьяком. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

В сезоне 2019/20 чемпионата Континентальной хоккейной лиги внук легендарного Владислава Третьяка сыграл за рижан в четырёх матчах, отразил 88,5 процентов бросков. Показатель надёжности 23-летнего голкипера составляет 2,75. До подписания контракта выступал за «Адмирал» и ЦСКА, однако сыграть за армейцев в КХЛ Третьяку так и не удалось.