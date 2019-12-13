Российская фигуристка Алина Загитова объяснила, почему не стала учить четверные прыжки.

«Все что можно я уже выиграла, и все уже доказала. Не стала учить четверные прыжки, потому что это надо делать в более молодом возрасте. Их надо было мне учить перед ОИ, но тогда был риск травмы, а тут было достаточно моего арсенала прыжков», — сказала Загитова, в эфире «Первого канала».

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряной призеркой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером ЧЕ-2019. Кроме того, Загитова победила в Финале Гран-при 2017 года и заняла второе место в 2018 году. Также фигуристка является чемпионкой мира 2017 года среди юниорок и чемпионкой России 2018 года.