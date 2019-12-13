Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, являющаяся наставником Алины Загитовой, поделилась мнением о приостановлении карьеры спортсменки.

«Это решение не является неожиданным, те полтора года, которые она продолжает бороться за звание лучшей в мире, она просила, чтобы ей дали паузу. Она очень красиво катается и сама по себе очень красива на льду. Мне кажется, что она без этого не сможет. Нужно, чтобы она сама пришла и сказала: «Я хочу побеждать». Мы позволили Алине принять это решение, чтобы она побыстрее соскучилась и вернулась обратно», — сказала Тутберидзе в эфире «Первого канала».

Отметим, Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряной призеркой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером ЧЕ-2019. Кроме того, Загитова победила в Финале Гран-при 2017 года и заняла второе место в 2018 году. Также фигуристка является чемпионкой мира 2017 года среди юниорок и чемпионкой России 2018 года.