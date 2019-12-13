Алина Загитова в эфире главного федерального канала страны объявила, что берет паузу в карьере. Сказать, что это неожиданно, точно нельзя — в последнее время у фигуристки было немного причин выступать на соревнованиях.

Когда эфир с Загитовой только был анонсирован, ходили слухи и просто казалось логичным, что она завершит карьеру. Алина выиграла все в этом виде спорта, а большие победы очень часто идут разными путями с мотивацией. К чему ей стремиться? Побеждать коллег из группы Тутберидзе? Кажется, чем дальше, тем менее возможным это становится, и здесь кроется еще одна проблема — вряд ли Загитовой, победительнице всех турниров в фигурном катании, хочется оставаться в тени Щербаковой, Трусовой и Косторной. Ладно, если бы серьезная угроза исходила только со стороны одной из них, любая из этого трио в данный момент сильнее Алины, и, видимо, Загитова все трезво осознает.

Трудно не осознавать, когда в Финале Гран-при занимаешь место ниже всех троих. Мало того, пропускаешь вперед еще двух соперниц и становишься последней. Год назад, когда Алина взяла серебряные медали в Финале Гран-при, она сказала, что рада серебру, потому что завтра у нее может не быть и этой медали. Слова практически стали пророческими. Столь же пророческим стал выбор композиции, под которую Загитовой поставили короткую программу в этом году: песня Ясмин Леви Me Voy, что с испанского переводится как «я ухожу». Сложно сказать, случайность это или отражение переживаний фигуристки, но вышло символично.

Вероятно, травмы сыграли не последнюю роль в решении Загитовой взять паузу. Недавно фигуристка каталась с затейпированной спиной, а перед показательными выступлениями фигуристка снялась из-за травмы бедра. Не исключено, что Алина соотнесла свои возможности с учетом восстановления после всех травм, и решила поберечь здоровье, взять время на полное восстановление. Ведь она вполне может себе это позволить, продолжая при этом кататься в различных ледовых шоу в Японии.

Однако не стоит забывать, что Загитова раньше семь раз пыталась бросить фигурное катание. Если учитывать этот, то все восемь. Да, в данном случае фигуристка не делала радикальных заявлений, но преподнести свою приостановку карьеры она и ее PR-служба решили очень громко, через «Первый канал», хотя можно было ограничиться постом и прямым эфиром в Instagram. Скорее всего, такой шум неспроста, и эта пауза в дальнейшем станет концом, как это случилось у тех же Сотниковой и Липницкой. Аделина, кстати, до сих пор не объявила о завершении карьеры, но всем очевидно, что на ближайшем чемпионате России ждать ее не стоит.

Вряд ли по-тихому удастся уйти Загитовой: слишком уж велик культ личности вокруг нее. Но если она закончит со спортом, это будет честно по отношению к самой себе и к зрителям. Вряд ли кому-то хочется, чтобы повторилась ситуация, когда спортсменка не в лучшей форме едет на чемпионат мира не по спортивному принципу.