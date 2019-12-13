Английский полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер продлил контракт с мерсисайдцами.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба, который пока не сообщает о срока соглашения. Однако The Telegraph пишет, что новый контракт рассчитан до 2022 года.

Отметим, предыдущий контракт Милнера с командой Юргена Клоппа истекал летом 2020 года.

Напомним, Джеймс Милнер играет в составе «Ливерпуля» с 2015 года. Он помог мерсисайдцам завоевать трофей Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Ранее стало известно, что Юрген Клопп продлил контракт с английским клубом до 2024 года. Информация об этом появилась на официальном сайте «Ливерпуля«. Предыдущий контракт Клоппа заканчивался после сезона-2020/21.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. На втором месте идет «Лестер», преимущество «Ливерпуля» составляет 8 очков.