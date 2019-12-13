Российский футболист Дмитрий Тарасов рассказал, как впервые выступил в Государственной Думе.

По словам Тарасова, на его выступлении в Госдуме говорили на тему ЗОЖ, и ему было чем поделиться. Футболист отметил, что он видел на своем районе ребят, которые выбрали запрещенные вещества, однако не хотел быть одним из них.

Тарасов добавил, что ЗОЖ в его случае зародился в его семье, и он тоже прививает спорт в своей семье.

«В здоровом теле – здоровый дух. Спасибо за приглашение!» — написал Тарасов в Instagram.

Ранее Тарасов подал иск в суд с требованием снизить размер алиментов, которые он выплачивает на содержание несовершеннолетней дочери от первого брака. Информацию об этом сообщает портал Star Hit.

Напомним, сейчас Дмитрий Тарасов находится без клуба, московский «Локомотив» он покинул по окончании контракта в мае 2019 года, после этого не подписал контракт ни с одной командой.