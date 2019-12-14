В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две эстафетные гонки.

Женская эстафета начнется в 13:30 по московскому времени. Российскую команду в гонке представят четыре спортсменки — Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки получили пятый стартовый номер

Первыми начнут гонку норвежки в составе Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн.

Мужская эстафета начнется в 16:55 по московскому времени. Состав сборных на гонку пока неизвестен.

Напомним, Александр Логинов завоевал бронзу, финишировав третьим в спринтерской гонке. Кроме того, Светлана Миронова стала третьей на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.