В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две эстафетные гонки.
Женская эстафета начнется в 13:30 по московскому времени. Российскую команду в гонке представят четыре спортсменки — Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт. Россиянки получили пятый стартовый номер
Первыми начнут гонку норвежки в составе Каролине Кноттен, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн.
Мужская эстафета начнется в 16:55 по московскому времени. Состав сборных на гонку пока неизвестен.
Напомним, Александр Логинов завоевал бронзу, финишировав третьим в спринтерской гонке. Кроме того, Светлана Миронова стала третьей на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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