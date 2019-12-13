Российская фигуристка Евгения Медведева призвала поклонников быть добрее и прекратить заниматься травлей по отношению к другим спортсменам.

По словам Медведевой, она благодарна своим поклонникам, которые ее защищают, однако фигуристка попросила понять фанатов, что все спортсменки устали от бесконечного хейта, который каждый день появляется в комментариях на страницах фигуристок, а также их друзей и тренеров.

Медведева добавила, она хочет, чтобы фигурное катание вновь стало тем видом спорта, в котором восхищаются красотой, где нет места злобе и травле.

«Давайте любить его вместе!» — написала Медведева в своем Instagram.

Ранее пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) огласила номинантов на премию Skating Awards в четырех категориях. В категории «Самый ценный фигурист сезона» на победу претендуют три российские фигуристки-одиночницы: Алина Загитова, Алена Косторная и Евгения Медведева.