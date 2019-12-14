Олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о решении Алины Загитовой взять паузу в карьере.

По словам Плющенко, причиной могла стать травма, а с другой стороны фигурист считает, что Загитова видит других спортсменок с четверными прыжками, и ей сложно соперничать. Плющенко отметил, что остальное для победы у Загитовой есть, но четверной необходим, и она сможет его сделать.

«Все бывает — падения, неудачные старты, но мы растем. И человек, который справляется со всем этим, — по-настоящему великий спортсмен», — сказал Плющенко, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, ранее стало известно, что Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой и серебряной призеркой 2018 года, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года, серебряным призером ЧЕ-2019. Кроме того, Загитова победила в Финале Гран-при 2017 года и заняла второе место в 2018 году. Также фигуристка является чемпионкой мира 2017 года среди юниорок и чемпионкой России 2018 года.