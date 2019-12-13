Российская фигуристка Анастасия Губанова заменит Алину Загитову на чемпионате России.

Ранее Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры. Губанова, в свою очередь, одержала победу на чемпионате Санкт-Петербурга. По сумме за две программы фигуристка набрала 214,03 балла.

Летом 2019 года Анастасия Губанова раскритиковала олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Губанова заявила, что золотая медаль Пхенчахана-2018 должна была достаться Евгении Медведевой. Кроме того, Губанова предположила, что Загитова использовала при подготовке запрещенные вещества. «Может, стала больше работать, а может, и химия», — сказала тогда юная фигуристка.

Напомним, чемпионат России будет проходить в период с 24 по 29 декабря в Красноярске. Турнир будет отборочным для попадания в состав сборной России на чемпионат Европы. К участию допускаются 18 спортсменок, при формировании состава учитываются результаты не только этапов Кубка России, но и международных стартов — серии Гран-при и финала.