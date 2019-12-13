Россия проиграла Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу, закон о пиве приняли в первом чтении, Загитова приостановила карьеру. Эти и другие события — в главных новостях дня.

Россия в один мяч проиграла Нидерландам в полуфинале ЧМ по гандболу среди женщин

Женская сборная России по гандболу проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира в Японии. Встреча прошла на арене «Парк Дом Кумамото» и завершилась со счетом 33:32 в пользу представительниц Голландии.

Глава UFC предложил транслировать на платформе российский чемпионат по лещам

Президент UFC Дана Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам, прошедший в Москве.

Закон о продаже пива на стадионах приняли в Госдуме в первом чтении

Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о продаже пива на футбольных стадионах. Информацию об этом сообщает портал Р-Спорт.

Миронова стала третьей в спринте на КМ в Хохфильцене, победа у Вирер

Российская биатлонистка Светлана Миронова завоевала бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьей в спринтерской гонке.

Логинов стал третьим в спринте на КМ в Хохфильцене, Йоханнес Бе — первый

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьим в спринтерской гонке.

Загитова официально объявила, что приостанавливает карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.

Губанова заменит Загитову на чемпионате России

Российская фигуристка Анастасия Губанова заменит Алину Загитову на чемпионате России.