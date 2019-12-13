Россия проиграла Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу, закон о пиве приняли в первом чтении, Загитова приостановила карьеру. Эти и другие события — в главных новостях дня.
Россия в один мяч проиграла Нидерландам в полуфинале ЧМ по гандболу среди женщин
Женская сборная России по гандболу проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира в Японии. Встреча прошла на арене «Парк Дом Кумамото» и завершилась со счетом 33:32 в пользу представительниц Голландии.
Глава UFC предложил транслировать на платформе российский чемпионат по лещам
Президент UFC Дана Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам, прошедший в Москве.
Закон о продаже пива на стадионах приняли в Госдуме в первом чтении
Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о продаже пива на футбольных стадионах. Информацию об этом сообщает портал Р-Спорт.
Миронова стала третьей в спринте на КМ в Хохфильцене, победа у Вирер
Российская биатлонистка Светлана Миронова завоевала бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьей в спринтерской гонке.
Логинов стал третьим в спринте на КМ в Хохфильцене, Йоханнес Бе — первый
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзу этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене, финишировав третьим в спринтерской гонке.
Загитова официально объявила, что приостанавливает карьеру
Российская фигуристка Алина Загитова объявила о приостановлении карьеры.
Губанова заменит Загитову на чемпионате России
Российская фигуристка Анастасия Губанова заменит Алину Загитову на чемпионате России.
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