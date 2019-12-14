Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на выезде уступил мюнхенской «Баварии» в регулярном чемпионате Евролиги. Матч прошел на площадке «Ауди Дом» в Мюнхене и завершился со счетом 77:69.

В первой четверти «зенитовцы» шли вровень с соперниками и завершили отрезок с преимуществом 15:14. Затем две четверти российская команда уступала — 23:20, 24:15. В четвертой четверти ликвидировать отставание не удалось.

«Зенит» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице Евролиги, у команды всего девять очков после трех побед — над «Олимпиакосом», «Жальгирисом» и АСВЕЛом. «Бавария» одержала пятую победу в сезоне и поднялась на пятнадцатую строчку с 15-ю очками.

В следующем туре «Зенит» проведет домашний матч против «Маккаби Тель-Авив», «Бавария» же сыграет с берлинской «Альбой».