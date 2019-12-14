Российская фигуристка Елизавета Туктамышева внесла ясность в ситуацию с публикацией промо-ролика к чемпионату России по фигурному катанию на ее ютуб-канале.

В своем «Инстаграме» фигуристка опубликовала видеообращение, в котором пояснила, что не имеет никакого отношения к данному видео.

«Видео было выложено на ютуб-канал, в который я уже очень давно не заходила, потому что он создавался моим бывшим агентом и менеджером — Валерой Харитоновым», — написала Туктамышева, отметив, что уже несколько месяцев не работает с этим человеком, а их рабочие отношения закончились на плохой ноте — менеджер не вернул ей большую сумму денег.

После этого бывший менеджер Туктамышевой грозился опубликовать компромат, чтобы испортить репутацию фигуристки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik) 13 Дек 2019 в 9:17 PST

Также Елизавета Туктамышева публично принесла извинения фигуристке Евгении Медведевой и тренеру Татьяне Тарасовой, которые были затронуты в ролике с негативной подачей.

Напомним, ранее Nevasport рассказывал о промо-ролике с ютуб-канала Елизаветы Туктамышевой под звуковую дорожку из трейлера «Чудо-женщины».