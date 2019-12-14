В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене сегодня, 13 декабря, состоится женская эстафетная гонка.

Старт гонке будет дан в 13:30 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Биатлонистки преодолеют четыре этапа, на каждом будет по две стрельбы — из положения лежа и из положения стоя. Всем участницам эстафеты предстоит преодолеть шесть километров по дистанции.

Российскую команду будут представлять Кристина Резцова (первый этап), на втором этапе побежит Лариса Куклина, на третьем — Светлана Миронова, финишировать в гонке будет Екатерина Юрлова-Перхт.

Напомним, на текущем этапе в Хохфильцене Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль в спринте. Эта награда стала для нее первой на Кубке мира по биатлону.