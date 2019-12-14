Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Напомним, о своем решении Загитова объявила вчера, 13 декабря, в прямом эфире программы «Время».

Слова Мишина цитирует портал ТАСС. Тренер пожелал фигуристке добиться в будущем таких же успехов, какие у нее были в подростковом периоде. «Потом она стала девушкой, дальше будет супругой и бабушкой. И во всех этих моментах я хочу пожелать ей огромного счастья», — сказал Мишин.

Сейчас Алине Загитовой всего 17 лет, на взрослом уровне она откатала два сезона: в первый выиграла финал Гран-при, чемпионат Европы и Олимпийские игры в Пхенчхане, во второй — чемпионат мира в Сайтаме. В текущем сезоне Загитова завоевала две медали этапов Гран-при, отобралась в финал серии, однако стала там лишь шестой.