Российский биатлонист Александр Логинов поделился впечатлениями от своего выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Слова спортсмена цитирует портал телеканала «Матч ТВ». Логинов отметил, что хотел бы посвятить медаль жене и ребенку. «Однозначно. Все для них», — сказал биатлонист, отметив, что у него есть и мотивация выступать хорошо, а также большое желание постоянно видеть семью.

По словам Логинова, в спринтерской гонке можно было бы стрелять на ноль, пробежать мимо рубежа. «Сейчас кондиции не самые идеальные, но мотивацию в любом случае нахожу. Семья помогает», — отметил биатлонист.

Напомним, Александр Логинов завоевал бронзу спринта в Хохфильцене, это первая медаль Кубка мира для биатлониста в текущем сезоне.