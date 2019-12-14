Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своих целях на сезон в связи с пропуском этапов Кубка мира из-за рождения ребенка.

Слова Бё приводит портал Матч ТВ. Норвежец отметил, что бросит все силы на старты в феврале — у него нет других вариантов этой зимой. «Общий зачет мне в этом году не выиграть: какой бы задел я ни создал перед новым годом, пропуск целых трех этапов не позволит мне бороться за лидерство», — отметил Бё, добавив, что чемпионат мира в Антхольце — это главная цель для него в сезоне.

На данный момент Йоханнес Бё хочет до января сохранить первую позициюдо января и встретить Рождество в желтой майке лидера.

Напомним, в текущем сезоне Бё выиграл два спринта, а также стал десятым в индивидуальной гонке и пока идет первым в общем зачете Кубка мира.