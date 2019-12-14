Российский тренер по фигурному катанию, комментатор и эксперт Татьяна Тарасова высказала свой вариант возрастного ценза в фигурном катании. Слова Тарасовой приводит портал «Чемпионат».

По мнению эксперта, текущий возрастной ценз нужно поднять, чтобы взрослое фигурное катание начиналось с 17-18 лет. «Средний же возраст — 15–16 лет — должен соревноваться отдельно. Мы бы имели преимущество перед всеми и побеждали бы на соревнованиях разного уровня», — сказала Тарасова.

Как считает тренер, в таком случае фигурное катание было бы продолжительнее, нежели происходит сейчас.

Напомним, вчера о приостановке карьеры объявила Алина Загитова, олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Фигуристке сейчас 17 лет, однако в текущем сезоне она уже начинает не выдерживать конкуренции со стороны более молодых фигуристок.