Хоккейный клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» обыграл «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла в Денвере на арене «Пепси Центр» и завершилась со счетом 3:1.

Одну из трех шайб хозяев забросил российский форвард Валерий Ничушкин. Ему ассистировал партнер Марк Барберио. Также за «Колорадо» забросили по шайбе Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон. В составе «Нью-Джерси» отличился Мирко Мюллер.

Валерий Ничушкин забросил уже шестую шайбу за последние десять матчей: столько же шайб он забросил в предыдущие 130 игр. Матч с «Девилс» Ничушкин завершил с коэффициентом полезности «+1», проведя на льду 14 минут 35 секунд.

Российский форвард «Нью-Джерси Дэвилс» Никита Гусев провел на льду чуть более 13 минут и завершил матч с коэффициентом полезности «-1».