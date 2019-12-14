На этапе Кубка IBU в итальянском Риднау сегодня, 14 декабря, пройдут две спринтерские гонки.

В 13:00 по московскому времени стартует женская спринтерская гонка. На нее заявлено шесть участниц из России. Под 15-м номером в гонку уйдет Наталья Гербулова, под 18-м — Ирина Казакевич. Затем 40-й будет стартовать Полина Шевнина, 55-й — Анастасия Поршнева.

Лидеры российской сборной Екатерина Глазырина и Ирина Старых побегут в поздних группах — Глазыриной достался 64-й номер, Старых — 92-й.

В 16:00 по мск начнется мужской спринт, Россию в котором представят также шесть участников. Александр Поварницын уйдет в гонку 8-м, Василий Томшин — 22-м, Кирилл Стрельцов — 40-м, Андрей Вьюхин = 45-м. Еще двум биатлонистам достались поздние стартовые номера: Карим Халили побежит под 78-м номером, Ильназ Мухаметзянов — под 91-м.