Российская фигуристка Елена Радионова высказала свое мнение по поводу решения Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

Слова Радионовой цитирует портал РИА Новости. По словам фигуристки, решение Загитовой было весьма ожидаемым. «Я ее понимаю. Когда у тебя есть все титулы, очень тяжело находить мотивацию», — сказала Радионова, отметив, что график спортсмена очень тяжелый, а когда у него нет мотивации, то тяжело вдвойне. По мнению Радионовой, Загитова поступила правильно, сделав паузу.

«Но если она захочет вернуться, очень тяжело будет входить в этот режим», — сказала Радионова, добавив, что к тому времени Загитова поживет другой жизнью и у нее появятся другие интересы. По мнению фигуристки, не все спортсмены могут вернуться и кататься на таком же уровне.

Напомним, решение о приостановке спортивной карьеры Алина Загитова объявила в прямом эфире программы «Время» на Первом канале.